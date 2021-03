Vitajte v letnom semestri 2021. Ponúkame Vám novinky zo života Ústavu verejnej politiky.

Na Ústave verejnej politiky žijeme našou prácou veľmi intenzívne. Nahrávame podcasty, chodíme na konferencie, píšeme články či diskutujeme. Všetko sú to aktivity, na ktorých nám záleží a chceme sa o ne s vami podeliť.

Teória postrčenia (Patrik Pavlovský)

Nášmu doktorandovi Patrikovi Pavlovskému vyšla monografia s názvom „Teória postrčenia v koncepciách verejnej politiky a spravovania (a príklady jej aplikácie v rámci slovenskej samosprávy)“, ktorá opisuje zákldné behaviorálne nástroje verejnej politiky, ich použitie v rámci životného cyklu verejných politík, ich najčastejšie kritiky, príklady použitia a zároveň teoretické východiská (z behaviorálnych vied), ktorými vysvetlujú ich prípadnú účinnosť.

Publikácia je k dispozícii TU

Kataríne Staroňovej s spoluautorstve so Samuelom Krajňákom a Heathom Pickeringom vyšiel článok „Ministerial Advisers in Slovakia: Profiles and Career Paths“ v NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Článok sa venuje otázke politických poradcov - kto sú a akú úlohu zohrávajú. V strednej a východnej Európe je táto oblasť stále neprebádaná aj kvôli nízkej transparentnosti: neexistujú žiadne registre na centrálnej úrovni, kde by bolo možné dohľadať kto má koľko poradcov, ich mená či životopisy. Článok poskytuje pohľad na túto problematiku v SR.

Článok je k dispozícii TU

Katarína Staroňová sa zúčastnila diskusie "Hiring pre štát: Ako lákať, vyberať a najímať kvalitných ľudí", ktorú zorganizoval Klub úradníkov dobrej vôle 25. februára 2021. Diskusia sa venovala skúsenostiam a úskaliam najímania kvalitných ľudí do štátnej služby a o tom, ako sa s nimi (ne)dá popasovať. Diskusie sa zúčastnili taktiež Ján Hargaš - poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR, Matej Kurian - riaditeľ odboru na Útvare hodnoty za peniaze a Zuzana Šabová - členka Rady pre štátnu službu.

Najnovšia epizóda podcastu Verejne o politike na Spotify

Za posledné mesiace sme pre vás nahrali na platforme Zvukolam podcast O kvalite regulácií. Podcast nahrali Emília Sičáková-Beblavá a Katarína Staroňová s absolventom Ústavu verejnej politiky Petrom Kováčom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Podcasty sa snažíme robiť aktuálne a zároveň nadčasovo, preto si ich môžete vypočuť kedykoľvek. Všetky naše podcasty nájdete TU

Hľadáme študentov nášho magisterského programu

Poznáte niekoho pre koho je náš magisterský program ako stvorený? Budeme radi, ak nádejného študenta/študentku oslovíte a poviete im o možnosti štúdia na Ústave verejnej politiky FSEV UK.



P.S.: deadline na podávanie prihlášok je už 31. marca, nepremeškajte ho.

Našu ponuku môžete vidieť nižšie:

video //www.youtube.com/embed/euqfrq2zADQ