Aké je to byť prvákom na Ústave verejnej politiky?

Prostredníctvom spätnej väzby na štúdium na Ústave verejnej politiky sme sa rozhodli sprostredkovať skúsenosť nášho študenta 1. ročníka magisterského štúdia. Rozhodli sme vyspovedať nášho prváka, Braňa Gigaca z Prievidze.

Nikoleta Slavíková

Braňo vo svojom rodnom meste pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva. Na náš program Verejnej politiky sa prihlásil po absolvovaní politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jeho zhodnotenie prvého semestra a dôvody prečo je Ústav verejnej politiky správna voľba nájdete v rozhovore nižšie.

Branislav Gigac (Archív BG)

Nikoleta: Zatiaľ máš za sebou jeden semester na našom ústave, ktorý kvôli momentálnej situácii celý prebehol online. Ako zvládaš dištančnú výučbu?

Braňo: Som veľmi prekvapený a nadmieru spokojný s tým, ako prebehol uplynulý semester. Naše vyučujúce a vyučujúci boli maximálne pripravení, aktívni a dali nám naozaj maximum, čo sa dalo z tejto online formy vyučovania poskytnúť. Najviac si ale cením ochotu diskutovať s nami, poradiť nám a že to celé nebrali ako len nejakú povinnú jazdu v tejto covidovej dobe, ale že skutočne nám vytvorili prostredie, kedy som sa chvíľami necítil ako doma v izbe, ale ako v aule na fakulte.

Nikoleta: Vieme, že popri škole vykonávaš aj mandát poslanca v mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Pomáha ti štúdium verejnej politiky pri výkone mandátu?

Braňo: Politika, verejné dianie a pomoc ľuďom boli vždy mojím koníčkom a aj preto som sa stal poslancom. Keďže som dosť mladý (čo ale nie je nevýhoda), sám seba občas hodnotím vo veľa veciach ako horúcu krv. A práve tu mi pomáha moje štúdium, ktoré mi vo veľa veciach pomohlo dostať sa viac do formovania verejných politík, ich analýzy a zároveň rozlíšiť mnohé veci. Jedna vec je výkon, pochopenie zákonov a druhá vec je teória spojená s praktickými skúsenosťami. A to podľa mňa dosť postráda súčasný verejný život a každému poslancovi a poslankyni v samospráve by som odporučil aspoň rýchlo kurz verejnej politiky, pretože zákon o obecnom zriadení naozaj nie je všetko.

Nikoleta: Čo by si odkázal súčasným záujemcom, ktorí váhajú nad štúdiom verejnej politiky?

Braňo: Neváhajte. Ak vás baví verejný život, zaujímate sa o politiku a chcete byť lepší ako dnešná politická reprezentácia či úradníci, ale hlavne chcete pomôcť vo verejnej službe, tak neváhajte. Náš ústav vám poskytne vysoko kvalitných lektorov a lektorky, príjemné študijné prostredie a príležitosti na získanie praktických skúseností priamo počas štúdia.

Nikoleta: Vedel by si naformulovať 5 dôvodov prečo ísť študovať na ÚVP?

Braňo:

Odbornosť – kvalitný tím lektoriek a lektorov,

– kvalitný tím lektoriek a lektorov, Profesionalita – žiadne teoretické „bifľovačky“, ale zameranie na pochopenie a na praktické veci,

– žiadne teoretické „bifľovačky“, ale zameranie na pochopenie a na praktické veci, Skúsenosť – odborný backup vyučujúcich je skutočne bohatý a sú to ľudia z praxe plní skúseností,

– odborný backup vyučujúcich je skutočne bohatý a sú to ľudia z praxe plní skúseností, Otvorenosť – otvorený dialóg, možno až priateľský, medzi lektorom a študentom, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte a porozumení,

– otvorený dialóg, možno až priateľský, medzi lektorom a študentom, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte a porozumení, Skvelé prostredie pre štúdium – na základe predošlých odpovedí to už nie je nutné vysvetľovať :)

Nikoleta: Braňovi za rozhovor ďakujeme a prajeme mu veľa šťastia a síl do ďalšieho štúdia.

Ak sme Vás na štúdium u nás navnadili, stále máte možnosť podať si prihlášku do 31.03.2021. Viac informácií o štúdiu na Ústave verejnej politiky FSEV UK nájdete TU.

