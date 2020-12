Le Grand a kvalita vo verejnej správe - recenzia knihy

V tejto recenzii vám prinášame pohľad na model výberu a súťaže pri poskytovaní verejných služieb založený na knihe Juliana Le Granda - The Other Invisible Hand a koncepte rytierov (knights) a darebákov (knaves) vo verejnej správe.

Martin Mlynár

Život doktoranda na našom Ústave je v prvom semestri najmä o konzumovaní, našťastie nie jedla, ale kvalitnej odbornej literatúry a vedomostí. Jedným z diel, ktoré som v zimnom semestri prečítal bola kniha Juliana Le Granda - The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition. Koncept, ktorý Le Grand predstavuje a jeho pohľad na kvalitu vo verejnej správe Vám ponúkam v recenzii nižšie.

Le Grand a kvalita vo verejnej správe

Sir Julian Le Grand je rešpektovaný ekonóm a profesor sociálnej politiky na London School of Economics and Political Science so zameraním na ekonómiu, filozofiu a verejnú politiku. Vo svojej monografii predstavuje koncept rytierov (knights) a darebákov (knaves) vo verejnej správe. Rytieri poskytujú kvalitné verejné služby a darebákov kvalita nezaujíma, snažia sa hlavne zarobi. Sám Le Grand je od roku 2015, mimochodom, rytierom :).

Le Grand verí, že verejné služby sú najlepšie poskytované cez model, v ktorom majú občania možnosť výberu a poskytovatelia súťažia o ich priazeň. Tradične trhový element konkurencie vie prospieť ku zvyšovaniu kvality poskytovaných verejných služieb. Kľúčovú úlohu zohráva neviditeľná ruka trhu, koncept Adama Smitha, preklopený do roviny vecí verejných. Neviditeľná ruka zabezpečuje prirodzenú selekciu tých, ktorí poskytujú kvalitné služby a zaslúžia si prežitie, pričom ich oddelí od tých, ktorí nespĺňajú požiadavky občanov a sú odsúdení na zabudnutie.

Čo sú dobré verejné služby?

Otázka, na ktorú sa odpoveď nie je jednoznačná, najmä z dôvodu, že ich vnímanie je subjektívne. Dobré verejné služby by mali podľa Le Granda mať 5 vlastností, ale netreba zabúdať aj na to, že výnimka potvrdzuje pravidlo:

Mali by byť kvalitné (kvalita). Ich zabezpečovanie by malo byť efektívne manažované (efektivita). Mali by byť responzívne k preferenciám občanov (responzívnosť). Poskytovatelia by sa mali zodpovedať za jej kvalitu daňovým poplatníkom (zodpovedanie sa). Mali by byť rovnako dostupné tým, ktorí sa majú lepšie, ako tým, ktorí sa majú horšie (rovnosť).

Na otázku, ako ich najlepšie poskytovať, však Le Grand dáva konkrétnejšiu odpoveď – cez vyššie spomenutý model výberu a súťaže. Alternatívou sú aj tri ďalšie modely (model založený na dôvere, model založený na príkazoch a model založený na hlase), ktorých hlavným negatívom je nedostatok správnych podnetov pre poskytovateľov verejných služieb, ktoré by viedli k zvyšovaniu kvality.

Čo je model výberu a súťaže?

Le Grand daný model vysvetľuje na príklade vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Každý by mal, podľa neho, mať nárok na isté typy služieb (definovaný štandard) v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a to bez ohľadu na jeho socio-ekonomické (resp. akékoľvek) pozadie. Výber v Le Grandovom koncepte predstavuje výber poskytovateľa verejných služieb užívateľom, resp. jeho rodinnými príslušníkmi. Nevýhodou výberu je však tendencia občanov kráčať v rade a správať sa ako „stádo“, ktoré nasleduje „vola“, ktorý nie vždy vie, čo je naozaj dobré a kvalitné. Súťaž vytvára podmienky „kvázi-trhu“, v ktorom verejné financie nasledujú voľbu jednotlivca – a keďže ide o verejné financie, o dostupnosti daných verejných služieb nerozhoduje kúpna sila jednotlivca ale princíp rovnosti.

Model výberu a súťaže zabezpečuje kvalitu verejných služieb skrz súťaž, jednotlivci prirodzene zvolia alternatívu, ktorú budú považovať za lepšiu a poskytovatelia sa budú snažiť byť tou voľbou. V procese budú počúvať občanov a upravovať svoju ponuku tak, aby reagovala na ich preferencie. Konštantný strach z úpadku a straty postavenia na tomto „kvázi-trhu“ je tým správnym podnetom pre poskytovateľov, ktorí chcú prežiť.

Kedy bude model výberu a súťaže fungovať?

Tento model bude fungovať, keď budú splnené tri základné predpoklady. Prvým predpokladom je, že súťaž bude skutočná a nebude deformovaná politickými intervenciami. Ak budú peniaze naozaj nasledovať voľbu jednotlivca, lepší poskytovatelia prežijú, horší s poskytovaním verejných služieb skončia a kvalita pôjde hore. Druhým predpokladom je informovanosť jednotlivcov, ktorí si musia vedieť vedome vybrať tú lepšiu, kvalitnejšiu alternatívu. Tretím predpokladom je eliminácia zbierania smotany – vyberanie si tých najlepších klientov, tých s najvyššou hodnotou.

Krátke zhrnutie

Aby model výberu a súťaže fungoval, poskytovanie verejných služieb musí byť postavené na sade základných pravidiel podporujúcich súťaž, zvyšovanie kvality a tok informácií, aby si občania, spotrebitelia služieb, vedeli vedome vybrať.

Keď tí, ktorí neposkytujú kvalitné služby, získavajú financie na úkor tých, ktorí kvalitu poskytujú, motivácia a morálka altruistických rytierov klesá. V dobre riadenej spoločnosti by preto hlavné slovo pri výbere poskytovateľov verejných služieb, podľa Le Granda, nemali mať politici, ale občania ovládajúci neviditeľnú ruku trhu zosobnenú v modeli súťaže a výberu.

Tak čo? Máte ambíciu podieľať sa na tvorbe verejného blaha ako altruistický rytier alebo je pre Vás osobný zisk lákavejší?

Zdroj:

Le Grand, Julian. 2007. The Other Invisible Hand. Princeton : Princeton University Press, 2007. ISBN 978-0-691-12936-5.