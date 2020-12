Novinky Ústavu verejnej politiky (zimný semester akademického roka 2020/2021)

Na Ústave verejnej politiky žijeme našou prácou veľmi intenzívne. Na aktivitách, ktorým sa venujeme nám veľmi záleží a chceme sa o ne s vami podeliť. Po prvýkrát takto, pred Vianocami, ako malý darček od nás, pre Vás.

Na Ústave verejnej politiky žijeme našou prácou veľmi intenzívne. Sprevádzame študentov ich štúdiom, na naše prednášky a diskusie pozývame odborníkov z praxe (pričom niektorí z nich sú aj našimi absolventmi), nahrávame podcasty, chodíme na konferencie, píšeme články, pracujeme na výskumoch či školíme. Všetko sú to aktivity, na ktorých nám veľmi záleží a chceli by sme sa o ne s vami podeliť, pretože sme presvedčené a presvedčení, že vás môžu inšpirovať, posunúť či obohatiť. A vďaka nim môžete byť na chvíľu s nami.

Diskutujeme s odborníkmi z praxe

Počas tohto semestra mali naši študenti šancu pri rôznych príležitostiach diskutovať s rôznymi odborníkmi z praxe. So zástupcami Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcami Rady pre štátnu službu diskutovali naši študenti v rámci online workshopu "Etika v štátnej službe a etické rozhodovanie" na témy etiky v štátnej službe a etického kódexu. S Martinom Šmatlákom sme diskutovali o Audiovizuálnom fonde v kontexte politicko-administratívnych vzťahov a nástrojoch verejnej politiky. S Matejom Polákom sme diskutovali o organizačnej zmene, ktorú zaviedol vo svojej záchrannej službe. S Mirom Beblavým študenti diskutovali o politikoch a politických stranách. Študenti vyspovedali aj Jana Suchala na témy otvorených dát, otvorených aplikácií a ich prepojeniach na verejnú politiku. Taktiež sme vyspovedali Pavla Kučmáša, riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania, pričom nás zaujímali transformačné procesy a rola fondu ako administratívneho nástroja verejnej politiky.

Účasť na konferenciách

Doktorand R.M. Hudec sa zúčastnil s projektom svojej dizertačnej práce koonferencie „The 16th Administration and Public Management International Conference“ na Rumunskej FAMP ASE v Bukurešti.

Doktorandka Eva Pavlovičová a odborná asistentka Alexandra Polákova – Suchalová prezentovali svoj výskum na konferencií Measuring the unmeasurable? Data collection, analysis and evaluation in culture, ktorú zorganizovala TUKE Košice.

Na medzinárodnom online workshope k politicko-administratívnym vzťahom s názvom „The politicization of bureaucracy: concepts, trends, causes, and consequences“, ktorý zorganizovala University of Oslo a zúčastnili sa jej takí akademici ako je Prof. Guy Peters, Tobias Bach či Patrick Diamond, prezentovali svoj príspevok Katarína Staroňová s kolegom Marekom Rybářom z Masarykovej Univerzity v Brne.

Publikácie

V top časopise "Administration and Society" vyšiel odborný článok Kataríny Staroňovej a Mareka Rybářa pod názvom "Personal or Party Roots of Civil Service Patronage? Ministerial Change Effects on the Appointments of Top Civil Servants", v ktorom skúmajú rozdiely fluktuácie štátnych zamestnancov na troch úrovniach vedúcich pozícií (generálny riaditeľ, riaditeľ a vedúci) ministerstiev SR v období 2010-2017, vždy po parlamentných voľbách a po výmene ministra v medzivolebnom období. Dochádzajú k záveru, že na rozdiel od rozšíreného vnímania určujúceho vplyvu straníckej patronáže na mieru fluktuácie, je v podmienkach SR dôležitým faktorom i osobné siete politika. Detaily si môžete prečítať tu: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0095399720956996

V časopise „Review of Behavioral Sciences” vyšiel odborný článok Matúša Slobodu, Patrika Pavlovského a Emílie Sičákovej- Beblavej “The effectiveness of behavioural interventions on increasing revenue from local fee“, v ktorom publikovali výsledky z experimentu v Prievidzi, v ktorom ukazujú, že pripomienky môžu byť účinnou intervenciou na zvyšovanie účinnosť výberu nedoplatkov. Detaily si môžete prečítať tu: https://doi.org/10.1108/RBF-06-2020-0126

Pre Európsku komisiu pripravila aplikovanú príručku o „Pay-for-Performance“ (Odmeňovanie na základe výkonu) Katarína Staroňová. Prakticky orientovaná publikácia mapuje výhody a nevýhody tohto nástroja, ako i jeho implementáciu v krajinách EÚ. Publikácia slúži členským krajinám EÚ, ktoré s týmto nástrojom pracujú a chcú mať prehľad o jeho využití a poznatkoch z implementačnej praxe.

Projekty

Behaviorálny tím Ústavu verejnej politiky, Emília Sičáková-Beblavá, Matúš Sloboda a Patrik Pavlovský sa v rámci vedeckého projektu Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve zúčastnil interného wokrshopu, na ktorom s partnermi projektu Ekonomickou Fakultou Univerzity Mateja Bela a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej Univerzity koordinovali postup pri experimentoch, ktoré sú plánované v projekte v rôznych slovenských mestách. V rámci daného projektu sa uskutoční pilotné testovanie vybraných behaviorálnych intervencií. V prípade potvrdenia ich potenciálu pre zvyšovanie účinnosti vytipovaných, miestnych verejných politík budú využiteľné akoukoľvek inou miestnou samosprávou. Viac info tu: https://www.behavioralnaverejnapolitika.sk/.

Rok 2020 je iný kvôli pandemickej situácii. Aj výskumná agentúra APVV promptne zareagovala a vyhlásila mimoriadne kolo grantových mechanizmov na výskum javov súvisiacich s pandémiou. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského bola úspešná so spoločným projektom všetkých jej ústavov s názvom „Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19“. Ústav verejnej politiky sa na projekte podieľa skúmaním kvality regulačných procesov a prípadného zneužívania nástrojov na urýchlenie schvaľovania (napr. skrátené legislatívne konanie či vynechanie pripomienkového konania).

Od novembra pracujeme na projekte Mestské firmy a ich fungovanie v Európe (municipal corporatization in Europe) v spolupráci s výskumníkmi a výskumníčkami z Cardiff Business School, Radboud University, Zeppelin University, University of the Arctic, na výskume o korporativizácii v miestnej samospráve, teda o fungovaní mestských firiem. Cieľom pracovnej skupiny z približne 20 krajín je spraviť sériu komparatívnych štúdií o fenoméne mestských firiem. Zámerom je získať prehľad o rozdieloch, podobnostiach a formách fungovania mestských firiem, ktoré plnia dôležitú úlohu pri poskytovaní a zabezpečovaní služieb.

Školíme

Ústav verejnej politiky v septembri tohto roku pokračoval v ďalšej sérii vzdelávacích modulov pre Najvyšší kontrolný úrad, ktorý nadväzuje na série odtrénované v predchádzajúcich dvoch rokoch. (viac info tu: https://bit.ly/PPN-9-19). Tentokrát bol tréning kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu zameraný na tému "Evalvácia a metódy výskumu v kontrolnej činnosti".

Nahrávame podcast Verejne o politike

Za posledné mesiace sme pre vás vytvorili podcasty na platforme Zvukolam na rôzne témy. Snažíme sa ich robiť aktuálne a zároveň nadčasovo, preto si ich môžete vypočuť kedykoľvek. V posledných mesiacoch sme sa zaoberali Komunitným plánom sociálnych služieb (Matúš Sloboda a Veronika Prachárová), Účasťou na veciach verejných (o participácii hovoria Alexandra Poláková – Suchalová a Michal Sedlačko) a vydali sme aj Špeciál o kritickej situácii v Bielorusku (Matúš Sloboda, Alex Kazharski a Artsiom Klunin).

