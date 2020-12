Verejná politika je aj o ...vzdelávaní miestnych samospráv

Zaujíma Vás čo potrebujú miestne samosprávy v oblasti vzdelávania? Odpovede hľadajte nižšie v článku Matúša Slobodu a Martina Kollárika.

Matúš Sloboda a Martin Kollárik

Aktuálna pandemická situácia poukázala na kľúčovú rolu miestnych samospráv pri organizácií celoplošného testovania a zabezpečenia ďalších služieb. Každý starosta alebo primátorka však stojí pred náročnou úlohou aj v prípade, ak práve nestraší covid-19. Nedostatok finančných a ľudských zdrojov, nejasnosť a rýchlo sa meniace zákony, či nadmerná byrokracia sú len časť z problémov, ktorým čelia miestne samosprávy dennodenne pri výkone kompetencií.

Ústav verejnej politiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Radou Európy začal pracovať na komplexnom mapovaní problémov a bariér miestnych samospráv. Hlavným cieľom bolo porozumieť problémom, bariéram a kapacitám miestnych samospráv pri výkone kompetencií a identifikovať, v ktorých oblastiach by im pomohli školenia, metodická pomoc, či legislatívne zmeny. Výsledkom je dokument Training Needs Analysis of Local Government.

Našou úlohou bolo pripraviť analytický podklad pre vytvorenie stratégie vzdelávania v miestnej samospráve. V tomto prípade však nepostačovalo iba zmapovať skúsenosti a poznanie starostiek, primátorov, či prednostov o potrebách v oblasti vzdelávania a ich návrhy na zlepšenia. Našim zámerom bolo konfrontovať tieto dáta s identifikovanými problémami a bariérami pri výkone kompetencií a poskytovaní/zabezpečovaní služieb miestnymi samosprávami. Inými slovami, základom pre návrhy riešení bolo poznanie reprezentantov miestnych samospráv v kontexte identifikovaných problémov.

Preto sme minulú zimu a jar opakovane vyrážali do regiónov a nacestovali stovky kilometrov za našimi respondentmi a respondentkami. Naše dáta zahŕňajú celkovo 25 rozhovorov, 3 fokusové skupiny a dotazníkový prieskum na reprezentatívnej vzorke 400 obcí na Slovensku.

Čo sme napríklad zistili?

Je načase riešiť problém s rozdrobenosťou miestnej samosprávy a v mnohých prípadoch nelogickým rozdelením kompetencií.

Komunikácia medzi subjektami verejnej správy sa musí výrazne zlepšiť.

Miestne samosprávy častokrát nemajú s kým konzultovať interpretáciu legislatívnej úpravy a nemajú dostatočnú metodickú pomoc.

Je potrebné zvážiť nové prístupy a metódy vo vzdelávaní zamestnancov v miestnej samospráve (výmenné pobyty, podpora komunít praxe a podobne).

Neformalizované vzdelávanie a výmena skúsenosti v praxi vo viacerých regiónoch funguje, je potrebné to systematicky podporovať.

Ponuka a kvalita vzdelávania v oblasti mäkkých zručností, tvorby verejných politík a inovácií, prístupov v spravovaní nie je dostatočná.

Zamestnanci a zamestnankyne miestnych úradov sa nemajú od koho naučiť nové prístupy v tvorbe verejných politík a trénovať analytické zručnosti.

Aktuálne už pracujeme na strategickej časti, ktorá má ambíciu identifikovať prístupy, obsah a metódy vzdelávania v miestnej samospráve. Veríme, že ju čoskoro predstavíme.