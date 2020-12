Ako sa vyhnúť plagiátorstvu? Časť II.: Techniky odkazovania na zdroje

Čo je to plagiátorstvo? Ako mu predchádzať? Prinášame sériu blogov na tému ako písať kvalitné akademické texty založené na vlastných myšlienkach, kvalitnej argumentácií a správnom citovaní.

Problém plagiátorstva je na Slovensku (a v celej strednej a východnej Európe) obrovský a dotýka sa nielen vysokého školstva, ale aj iných odvetví. Plagiátorstvo môže byť nevedomým aktom z dôvodu neznalosti správneho zaobchádzania s vedeckými textami, ako i vedomým aktom páchaným s vierou, že v takomto plagiátorstvu prospešnom prostredí sa jednoducho na plagiátora nepríde. Prinášame vám sériu troch článkov založených na pôvodnom texte „Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?“, ktorý bol zverejnený v Public Policy News, č 1/2013, ročník: 9. Druhý článok je venovaný technikám odkazovania na zdroje ako druhému základnému predpokladu ako predchádzať plagiátorstvu.

Techniky odkazovania na zdroje

Keď už máme referencie na cudzie myšlienky správne začlenené do argumentačného textu, musíme si dávať pozor na techniky odkazovania na zdroje, a to odkazy v hlavnom texte ako aj v zozname použitej literatúry (bibliografických odkazov). Voľba citačnej stratégie je všeobecne vnímaná ako niečo, čo sa riadi prevažne konvenciami príslušnej disciplíny/odboru, resp. preferenciami vydavateľstiev. Možno uplatniť tri metódy, v rámci ktorých rozoznávame niekoľko variantov v závislosti od citačných konvencií vedných odborov:

■ metóda prvého citačného údaja alebo tzv. vnorený bibliografický odkaz (nazývaná aj metóda autor-rok vydania), v ktorej sa skrátené citácie (odkazový aparát) objavujú v zátvorke v hlavnom texte. Na konci textu je abecedne zoradený zoznam bibliografických údajov. Vo všeobecnosti sa táto metóda uplatňuje predovšetkým v spoločenských vedách, ako napr. psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia a právo, ale aj vo filológii či niektorých technických vedách.

■ metóda priebežných číselných odkazov, pri ktorej je citácia spojená s číselným odkazom v podobe horného indexu za preberanou časťou v hlavnom texte. Tieto čísla odkazujú na poznámky v dolnej časti strany pomocou poznámok pod čiarou (footnote), prípadne na konci textu (endnote). Súčasťou je aj abecedne zoradený zoznam bibliografických údajov na konci textu. Vychádza sa z citačnej konvencie University of Chicago, resp. manuálu, ktorý zostavila Turabian Kate a uplatňuje sa predovšetkým v humanitných (predovšetkým v obore história) a prírodovedných vedách.

■ metóda odkazov poradovými číslami, pri ktorej sa dávajú číslice v hlavnom texte do hranatých zátvoriek, ktoré korešpondujú s číslovaným zoznamom na konci textu. Táto metóda bola vyvinutá Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a využíva sa v počítačových a technických vedách, prípadne v medicíne.

Cieľom citačných konvencií je zadefinovať jasné pravidlá na techniku citovania a odkazovania, a teda jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja (prameňa), z ktorého sa preberá. Jasne stanovené pravidlá následne uľahčujú orientáciu v texte čitateľovi, ktorý môže ľahko a efektívne hľadať informácie, ktoré ho zaujímajú. Pri citovaní a odkazoch vo vedeckých textoch sú najdôležitejšie tri zásady, ktorých splnenie sa nekompromisne vyžaduje nielen na akademických pracoviskách, ale predovšetkým v redakciách a vydavateľstvách odborných časopisov a publikácií:

- v texte musia byť jasne oddelené vlastné myšlienky, vlastná argumentácia, dáta z empirického výskumu a formulácie od prevzatých myšlienok, aby sme predchádzali plagiátorstvu,

- všetky preberané myšlienky musia identifikovať pôvodný prameň pomocou úplných údajov o zdroji, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť vyhľadať. Hlavná štruktúra a povinné údaje pre všetky citačné konvencie je autor/názov/fakty o dokumente/údaje o čase,

- v celom vedeckom texte (publikácii, článku, semestrálnej či kvalifikačnej práci, a pod.) musíme používať jedinú a rovnakú metódu, resp. citačnú konvenciu a jej variant v rámci metódy - techniku citovania. Poradie údajov v odkaze (v popise zdroja) je záväzné, hoci sa môže v rozličných citačných konvenciách, prípadne ich variantoch líšiť.

Na záver si zhrnieme, kde všade je nutné uviesť zdroj, aby sme sa nedopustili plagiátorstva a kde to naopak nie je potrebné,.

VŽDY JE NUTNÉ UVIESŤ ZDROJ, ak preberané myšlienky nie sú naše vlastné:

pri akomkoľvek prevzatí doslovnej frázy, konkrétnych čísiel a faktov,

pri prevzatí kľúčových slov a myšlienok, ktoré boli zverejnené v odborných časopisoch, monografiách, tlačených médiách, televízii, internete, listovej korešpondencii a v iných typoch médií,

pri informáciách získaných pomocou rozhovorov s inou osobou (interview, emailový alebo telefonický kontakt),

pri reprodukovaní tabuliek, grafov, fotografií, ilustrácií a iného vizuálneho materiálu.

NIE JE POTREBNÉ UVIESŤ ZDROJ, ak ide o naše vlastné myšlienky alebo výsledky:

vlastná skúsenosť, postrehy, myšlienky, pohľad, analytické závery či polemika/diskusia o určitej problematike,

výsledky vlastného výskumu,

vlastný vizuálny materiál (tabuľky, fotografie, atď.), hoci momentálne je zvykom uviesť „Zdroj: autor(ka)“,

všeobecne známy fakt (nie ak ide o konkrétne dáta alebo fakty čerpané z dokumentov).

Odporúčame však, aby si každý, v prípade pochybností, naštudoval aj relevantné príručky jednotlivých citačných konvencií.

Zdroj:

Staroňová, K. 2011. Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Vydavateľstvo Osveta